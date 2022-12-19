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17:28, 19 декабря 2022Путешествия

Из Египта вернулись домой более тысячи российских туристов

В Минэкономразвития заявили, что в Россию из Египта вернулись более тысячи туристов

Фото: Заман Рамазанов / РИА Новости

В Минэкономразвития сообщили, что из Египта на родину вернули более тысячи российских туристов, оставшиеся размещены в отелях и обеспечены питанием. О возвращении путешественников домой заявил временный куратор туристической отрасли в ведомстве Дмитрий Вахруков, его слова передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о ситуации с застрявшими в Египте россиянами, Вахруков отметил, что ведомство создало оперативный канал коммуникации с авиаперевозчиком iFly и туроператором TezTour.

«По данным туроператора, уже более тысячи человек вывезено, все туристы размещены в гостиницах и обеспечены питанием», — добавил он. Также Вахруков заверил, что министерство продолжит системную работу с такими рисками. По его словам, скоро планируется провести встречи с туроператорами, чтобы обсудить план реагирования в подобных ситуациях.

Ранее сообщалось, что более 800 застрявших в Египте российских туристов вернулись на родину. Путешественники, которые прилетели в Хургаду и Шарм-эш-Шейх авиакомпанией iFly, вернулись домой рейсами Red Wings.

15 декабря стало известно, что около тысячи туристов застряли в аэропорту Внуково и не могли вылететь в Египет из-за того, что Иордания запретила пропускать самолеты ряда российских авиакомпаний через свое воздушное пространство. По информации авиакомпании iFly, работы необходимы для смены маршрута и пролета над территорией Сирии.

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Дарья Рыбак
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