Эмбер Херд согласилась урегулировать иск о клевете против Джонни Деппа

Херд решила урегулировать иск о клевете против Деппа и выплатить ему миллион долларов

Американская актриса Эмбер Херд согласилась урегулировать иск о клевете против бывшего мужа Джонни Деппа. Об этом артистка сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Для меня важно сказать, что это никогда не было моим выбором. Я защищала свою правду, и при этом моя жизнь, какой я ее знала, разрушена. Осуждение, с которыми я столкнулась в социальных сетях, — это расширенная версия того, как женщины снова становятся жертвами, когда заявляют о себе. Теперь у меня, наконец, есть возможность освободиться от этого на условиях, на которые я могу согласиться. Это не уступка», — заявила она.

Херд добавила, что потеряла всякую веру в американскую систему правосудия. Актриса отметила, что не готова проходить через очередное судебное разбирательство. Теперь ее страховая компания выплатит Деппу один миллион долларов. При этом Херд не признала свою вину. Кроме того, она имеет право на любые высказывания, связанные с делом.

Суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд завершился 1 июня. Актер требовал от бывшей супруги 50 миллионов долларов за неправдивые обвинения в домашнем насилии. Херд подала встречный иск и потребовала от Деппа 100 миллионов долларов. Присяжные встали на сторону актера. Тогда Херд обязали выплатить бывшему супругу 15 миллионов долларов.

В начале декабря актриса подала апелляцию на решение суда. В своем 68-страничном заявлении звезда «Аквамена» отметила, что считает несправедливым итог судебного разбирательства между ней и экс-супругом. По ее словам, многие доказательства были проигнорированы, в том числе записи врачей, которых посещала Херд. Во время этих визитов она рассказывала о насилии со стороны Деппа.