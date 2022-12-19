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13:50, 19 декабря 2022Наука и техника

Названа окончательная «дата смерти» Internet Explorer

Microsoft: Internet Exporer перестанет работать на компьютерах Windows в феврале 2023 года

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Microsoft назвала «дату смерти» устаревшего браузера Internet Explorer. Об этом сообщает издание XDA.

В компании уточнили, что актуальная версия Internet Explorer 11 окончательно перестанет работать на компьютерах под управлением Windows с 14 февраля 2023 года. В первую очередь устаревший браузер отключат на ПК с Windows 10, позже — на устройствах под управлением других ОС.

Ожидается, что постепенная замена Internet Explorer на Edge на компьютерах под управлением Windows 10 подтолкнет пользователей к отказу от старого браузера. По словам журналистов медиа, «смерть» Internet Explorer неизбежна — в Microsoft всего лишь дали отсрочку, чтобы потребители могли спокойно перейти на браузер Edge.

При этом в Edge останется так называемый режим IE, который позволит открывать веб-сайты так, как если бы они работали в Internet Explorer. Эта опция рассчитана на корпоративных пользователей и разработчиков, которые нуждаются в некоторых функциях IE.

Internet Explorer — браузер, который разрабатывала Microsoft с 1995 по 2015 год. Последний стабильный релиз Internet Explorer 11 состоялся в апреле 2014 года.

Microsoft объявила о закрытии Internet Explorer 15 июня 2022 года. С этой даты браузер перестал работать на всех современных версиях Windows 10 (20H2 и более поздние обновления; 10 IoT, 20H2 и новее).

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Андрей Ставицкий
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