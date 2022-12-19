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15:33, 19 декабря 2022Мир

МИД Ирана обвинил Вашингтон в лицемерии и несоблюдении СВПД

IRNA: глава МИД Ирана Абдоллахиян обвинил Вашингтон в лицемерии и несоблюдении СВПД

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Тегеран пойдет навстречу Вашингтону, если США будут выполнять свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и перестанут потворствовать беспорядкам в Иране, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. Его цитирует иранское агентство IRNA.

«США говорят о переговорах по восстановлению ядерной сделки и о достижении последних шагов на пути к соглашению, с другой стороны, они потворствуют дестабилизации ситуации в стране. Этой лицемерной политике должен быть положен конец», — высказал свои обвинения Абдоллахиян.

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Дипломат добавил, что, если Соединенные Штаты пересмотрят свою политику в отношении Ирана и будут соблюдать СВПД, Тегеран также предпримет шаги по заключению соглашения об отмене антииранских санкций и возвращении всех сторон к выполнению ядерной сделки.

6 ноября заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с главой МИД Ирана Хоссейном Амир Абдоллахианом ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Ранее сообщалось, что Иран впервые решил увеличить обогащение урана на ядерном объекте в Фардо до 60 процентов в ответ на постановление Совета управляющих Организации по атомной энергии страны (ОАЭИ).

С середины сентября в Иране проходят массовые протесты и беспорядки. Они вызваны смертью местной жительницы Махсы Амини, которая умерла после того, как полиция задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба.

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Глеб Бажуткин
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