Изнасиловавший сожительницу и убивший ее ковшом россиянин получил срок

В Башкирии мужчина получил 18 лет колонии за изнасилование и убийство ковшом сожительницы

Верховный суд Республики Башкортостан приговорил местного жителя к 18 годам колонии строгого режима за изнасилование и убийство сожительницы. Об этом в понедельник, 19 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Россиянина признали виновным по части 2 статьи 105 («Убийство, сопряженное с иными насильственными действиями») и части 1 статьи 132 («Иные насильственные действия сексуального характера»). Суд установил, что в декабре 2021 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил преступление против половой неприкосновенности женщины и, чтобы скрыть содеянное, более 30 раз ударил ее металлическим ковшом. Свою вину фигурант не признал, уверяя, что обнаружил сожительницу мертвой на следующее утро.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске таксист-мигрант получил срок за изнасилование пассажирки.