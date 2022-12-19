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09:02, 19 декабря 2022Россия

ВСУ начали массовую вырубку леса под Купянском

Офицер Марочко сообщил о массовой вырубке леса ВСУ под Купянском для заготовки древесины

Фото: Leah Millis / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Купянском начали массовую вырубку леса для заготовки древесины. Об этом сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в Telegram. По его словам, вырубка идет варварским способом без соблюдения экологических норм.

«Украинское командование на местах отдало распоряжение военнослужащим тыловых подразделений приступить к заготовке древесины и вывозу ее с зоны боевых действий», — написал Марочко, отметив, что первые лесовозы уже были замечены в Купянске и Харькове.

16 декабря глава украинской администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что весь регион полностью лишился электроснабжения.

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Василий Мека
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