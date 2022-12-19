Офицер Марочко сообщил о массовой вырубке леса ВСУ под Купянском для заготовки древесины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Купянском начали массовую вырубку леса для заготовки древесины. Об этом сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в Telegram. По его словам, вырубка идет варварским способом без соблюдения экологических норм.

«Украинское командование на местах отдало распоряжение военнослужащим тыловых подразделений приступить к заготовке древесины и вывозу ее с зоны боевых действий», — написал Марочко, отметив, что первые лесовозы уже были замечены в Купянске и Харькове.

16 декабря глава украинской администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что весь регион полностью лишился электроснабжения.