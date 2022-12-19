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21:36, 19 декабря 2022Мир

Россия примет участие в расследовании нападения на главу Русского дома в ЦАР

Глава МИД Лавров: РФ примет участие в расследовании нападения на главу Русского дома в ЦАР
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канал заявил, что российские специальные представители примут участие в расследовании нападения на главу Русского дома в в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого.

Министр иностранных дел отметил, что не считает произошедшее частью «глобальной охоты» на россиян, однако назвал инцидент возмутительным террористическим актом.

«Нам власти ЦАР сразу же дали стопроцентное заверение, что он будет расследован, это расследование уже началось, наши специальные представители будут участвовать», — подчеркнул Лавров.

Ранее стало известно, что пострадавший глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый 19 декабря перевезен в аэропорт Банги и скоро будет эвакуирован в Россию для лечения.

Покушение произошло 16 декабря. Руководитель российской гуманитарной миссии получил посылку от неизвестного адресанта. Отправление содержало взрывчатое вещество, которое сдетонировало в его руках.

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Марина Совина
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