Главам ДНР и ЛНР присвоили высшую степень ордена «За заслуги перед Отечеством»

Пушилину и Пасечнику присвоили высшую степень ордена «За заслуги перед Отечеством»

Временно исполняющим обязанности глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денису Пушилину и Леониду Пасечнику присвоили высшую степень ордена «За заслуги перед Отечеством». Об этом сообщается на официальном сайте президента России Владимира Путина.

Пресс-служба президента уточняет, что награды Пушилину и Пасечнику вручит лично глава государства. Награждение состоится 20 декабря в Екатерининском зале Кремля.

Кроме глав ЛНР и ДНР, высшей степени ордена удостоены также митрополит Ювеналий и почетный научный руководитель ядерного центра в Сарове Радий Илькаев.

Ранее Путин подписал указ о награждении орденом Мужества депутата парламента Донецкой народной республики Марии Пироговой, погибшей во время обстрела.