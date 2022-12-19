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15:09, 19 декабря 2022Россия

Главам ДНР и ЛНР присвоили высшую степень ордена «За заслуги перед Отечеством»

Пушилину и Пасечнику присвоили высшую степень ордена «За заслуги перед Отечеством»

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Временно исполняющим обязанности глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денису Пушилину и Леониду Пасечнику присвоили высшую степень ордена «За заслуги перед Отечеством». Об этом сообщается на официальном сайте президента России Владимира Путина.

Пресс-служба президента уточняет, что награды Пушилину и Пасечнику вручит лично глава государства. Награждение состоится 20 декабря в Екатерининском зале Кремля.

Кроме глав ЛНР и ДНР, высшей степени ордена удостоены также митрополит Ювеналий и почетный научный руководитель ядерного центра в Сарове Радий Илькаев.

Ранее Путин подписал указ о награждении орденом Мужества депутата парламента Донецкой народной республики Марии Пироговой, погибшей во время обстрела.

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Марк Леонов
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