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11:08, 19 декабря 2022Ценности

Обманувшую блогершу Lerchek на миллионы рублей стилистку оправдали в суде

Обманувшую блогершу Lerchek на миллионы рублей стилистку Янковскую оправдали в суде
Эльвира Янковская

Эльвира Янковская. Фото: @elvirayankovskaya_

Стилистку Эльвиру Янковскую, которую российская блогерша Lerchek (настоящее имя — Валерия Чекалина) заподозрила в обмане на миллионы рублей, оправдали в суде. Об этом сообщает Mash.

Популярный инфлюэнсер объединилась с другими пострадавшими и написала на экс-работницу заявление в полицию по статьям 146 и 159 УК РФ («Нарушение авторских прав» и «Мошенничество»). По словам знаменитости, бывшая сотрудница обманным путем убеждала переводить ей деньги на покупку продукции люксовых брендов, которая оказалась репликой.

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В конечном счете Янковскую признали невиновной в причинении своим работодателям ущерба более чем на восемь миллионов рублей. При этом журналисты Mash выяснили, что 19 октября Lerchek переписала свои показания, отметив, что на самом деле приобрела поддельные предметы гардероба у посторонних людей.

Стилистка, в свою очередь, подала ответный иск на бывшего шефа за клевету в свой адрес. Подробности заявления Янковской не раскрываются.

О махинациях Янковской Lerchek рассказала 19 августа. Тогда блогер разместила серию сторис, в которых рассказала, что стилистка полтора года продавала ей подделки одежды, обуви и аксессуаров люксовых брендов по цене оригинальных вещей. В соцсети она показала копии, которые получила от имиджмейкера.

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Карина Черных
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