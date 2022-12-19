Врач назвал главные отличия свиного гриппа от коронавируса

Терапевт Яковлев: свиной грипп H1N1 отличается от коронавируса более острым началом

Врач-терапевт, профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев сообщил, что свиной грипп H1N1 отличается от коронавирусной инфекции более острым началом. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

По его словам, для H1N1 характерна лихорадка, головные боли, а также боли в мышцах и суставах как проявление выраженной интоксикации. «Человек чувствует резкую слабость, ему ничего не хочется делать, только спать. Вот это сейчас характерное течение для свиного гриппа», — пояснил он.

Специалист добавил, что грипп переносится тяжелее коронавирусной инфекции, так как температура может держаться несколько дней.

Ранее заслуженный врач России Андрей Осипов рассказал, что человек может одновременно заболеть свиным гриппом и коронавирусной инфекцией. При этом он подчеркнул, что такие случаи являются очень редкими.