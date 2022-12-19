Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:50, 19 декабря 2022Россия

Врач назвал главные отличия свиного гриппа от коронавируса

Терапевт Яковлев: свиной грипп H1N1 отличается от коронавируса более острым началом

Фото: Myriam Zilles / Unsplash

Врач-терапевт, профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев сообщил, что свиной грипп H1N1 отличается от коронавирусной инфекции более острым началом. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

По его словам, для H1N1 характерна лихорадка, головные боли, а также боли в мышцах и суставах как проявление выраженной интоксикации. «Человек чувствует резкую слабость, ему ничего не хочется делать, только спать. Вот это сейчас характерное течение для свиного гриппа», — пояснил он.

Специалист добавил, что грипп переносится тяжелее коронавирусной инфекции, так как температура может держаться несколько дней.

Ранее заслуженный врач России Андрей Осипов рассказал, что человек может одновременно заболеть свиным гриппом и коронавирусной инфекцией. При этом он подчеркнул, что такие случаи являются очень редкими.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира
В России предложили изменить систему оплаты ЖКУ
Раскрыты источники финансирования первой столичной электростанции за городом
Папа Римский процитировал Достоевского
Художница смастерила из прозрачной пленки платье как у Хайди Клум и обрела славу
Дальностей турецкой ракеты «Тайфун» увеличат до тысячи километров
Врач назвал главные отличия свиного гриппа от коронавируса
Солист группы «На-На» отреагировал на сообщения о госпитализации дочери
Капитан сборной Франции объяснил поражение команды на чемпионате мира
В подвале жилого дома в Москве произошел взрыв
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.