Генерал армии ответил на слова Зеленского о возвращении Крыма

Генерал армии России Болдырев заявил, что у ВСУ нет шансов атаковать Крым

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет шансов атаковать Крым, так как российские военные будут стоять на примыкающих к нему занятых территориях насмерть. Об этом заявил бывший главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии России Владимир Болдырев, отвечая на слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении полуострова, передает Ura.ru в Telegram.

Он назвал заявления украинского лидера беспочвенными и непродуманными. «Нет ни политических, ни военных возможностей выполнить угрозу, о которой он (президент Украины — прим. «Ленты.ру») заявляет», — подчеркнул Болдырев.

Ранее Зеленский в интервью LCI высказался о том, что операция по борьбе за Крым началась в головах людей. Он признал, что борьба будет тяжелой и легко никто не отпустит, но заверил, что украинцы полны решимости.

Крым является неотъемлемой частью России, заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления Киева о статусе региона. Вместе с тем он подчеркивал, что Украина должна признать российскую принадлежность полуострова.