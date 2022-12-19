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09:22, 19 декабря 2022Спорт

Шестеркин повторил достижение «Рейнджерс» 90-летней давности в НХЛ

Российский голкипер Игорь Шестеркин повторил достижение «Рейнджерс» 90-летней давности

Фото: Matt Marton-USA TODAY Sports / Reuters

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин повторил клубное достижение 90-летней давности. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Рейджерс» в гостях победили «Чикаго Блэкхокс» со счетом 7:1. Таким образом, клуб набрал очки в десятой выездной встрече подряд. Успешная серия длится с 13 октября. Единственное поражение команды Шестеркина за этот период случилось в овертайме матча с «Сиэтл Кракен». В прошлый раз подобного достижения в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) игроки «Рейджерс» добивались в сезоне-1931/1932, когда ворота команды защищал Джон Рос Рич. Абсолютный рекорд клуба принадлежит голкиперу Дэйву Керру, который провел 11 гостевых игр подряд с набранными очками в сезоне-1939/1940.

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Победить «Чикаго» команде помогли также два гола российских нападающих Артемия Панарина и Виталия Кравцова. Панарин также совершил две результативные передачи. Помимо россиян, голами отметились Филип Хитил, Каапо Какко, Джейк Труба, Винсент Трочек и Джонни Бродзински.

5 сентября 26-летний Шестеркин занял второе место в рейтинге лучших голкиперов НХЛ. На первой строчке расположился двукратный обладатель Кубка Стэнли, российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. На пятом месте остановился олимпийский чемпион в составе сборной России Илья Сорокин, защищающий ворота «Нью-Йорк Айлендерс».

Ксения Курашкина
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