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20:32, 19 декабря 2022Интернет и СМИ

Известный российский телеведущий рассказал о полученной на съемках травме

Телеведущий Тимур Родригез сообщил, что получил травму на съемках шоу «Маска»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Известный российский телеведущий, шоумен Тимур Родригез сообщил, что получил травму во время съемок новогоднего выпуска шоу «Маска» канала НТВ. Подробности он раскрыл в сторис своего Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«На съемках новогодней "Маски" я надорвал себе связки. (...) Связки надорваны, слава богу, не разорваны, нет перелома», — рассказал Родригез.

Телеведущий добавил, что некоторое время ему придется передвигаться на костылях. Он уточнил, что это поможет ему быстрее восстановиться и вернуться в строй. Вместе с тем Родригез признался, что «ограничение жизнедеятельности его ужасно выбешивает».

В начале декабря стало известно, что шоумена и участника российских телешоу Гогена Солнцева госпитализировали с травмой головы. Уточнялось, что врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. Позднее Солнцев вышел на связь с журналистами и заявил, что получил травму головы после того, как его толкнули.

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Олег Давыдов
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