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10:39, 6 декабря 2022Интернет и СМИ

Гогена Солнцева госпитализировали с травмой головы

Шоумен Гоген Солнцев госпитализирован в Москве с травмой головы

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Участник российских телешоу и шоумен Гоген Солнцев попал в больницу с травмой головы. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, актер упал на улице, находясь в нетрезвом состоянии.

По сведениям журналистов, врачи диагностировали у Солнцева закрытую черепно-мозговую травму, из-за чего он был госпитализирован. При этом уточняется, что он находится в отделении токсикологии одной из больниц Москвы.

Источники Telegram-канала «112» уточняют, что происшествие случилось в Костомаровском переулке. По данным канала, ближайшие дни шоумен проведет под наблюдением врачей.

Осенью 2021 года Солнцев развелся с 66-летней супругой Екатериной Терешкович. Шоумен заявил, что теперь «снова холостой», а также отметил, что готов к знакомству с другими девушками. Также он перечислил требования к будущей избраннице.

Солнцев — постоянный участник российских ток-шоу. В эфирах его часто сопровождала Терешкович, а также многочисленные друзья и родственники. В сети он известен как персонаж из мема про адвоката, за основу которого был взят кадр с кричащим во время одного из выпусков передачи «Пусть говорят» Солнцевым.

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Олег Давыдов
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