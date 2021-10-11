Гоген Солнцев развелся с пожилой женой

Участник российских телешоу Гоген Солнцев сообщил, что развелся с 66-летней супругой Екатериной Терешкович. Подробности он раскрыл в своем Instagram-аккаунте.

Шоумен опубликовал фотографию документа о расторжении брака с пожилой женой. «Вот и все. Я желаю своей бывшей супруге счастья в личной жизни и в качестве подарка дарю ей на пожизненное пользование свою красивую фамилию!» — написал он.

Солнцев заявил, что теперь «снова холостой», а также отметил, что готов к знакомству с другими девушками. Также он перечислил требования к будущей избраннице.

В сентябре Терешкович потребовала от Солнцева развода, обвинив его в обмане. Она рассказала, что придерживалась правильного питания, регулярно занималась спортом и сделала несколько пластических операций ради супруга, однако он отвернулся от нее.

Солнцев — постоянный участник ток-шоу на Первом канале и «России 1». В эфирах его часто сопровождала Терешкович и многочисленные друзья и родственники. Зрители неоднократно иронизировали над его ролью в передачах. В сети он также известен как персонаж из мема про адвоката, за основу которого был взят кадр с кричащим во время одного из выпусков передачи «Пусть говорят» Солнцевым.