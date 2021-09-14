Пожилая жена Гогена Солнцева потребовала развода

66-летняя Екатерина Терешкович, жена участника российских телешоу Гогена Солнцева, обвинила его в обмане. Пожилая женщина в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» потребовала от блогера развода, сообщает StarHit.

По просьбе Солнцева женщина регулярно занималась спортом, придерживалась правильного питания, а также сделала несколько пластических операций. Терешкович подчеркнула, что она прошла это совершенно зря, поскольку 40-летний муж ее обманул и отвернулся от нее. По словам пенсионерки, Солнцев неоднократно повторял: «Мне нужна молодая жена».

Кроме того, Терешкович объявила, что ее супруг страдает от алкоголизма и добавила, что не знает, где сейчас находится ее возлюбленный. «А теперь у меня нет ни денег, ни мужа, ни секса! Эта сволочь вытянула из меня все деньги, теперь без конца бухает. Где он, не знаю, но меня это и не интересует. У нас развод, это даже не обсуждается», — заключила россиянка.

В мае 2021 года Терешкович отправила супруга на лечение в реабилитационный центр. Тогда женщина уверяла, что Солнцеву необходимо победить алкоголизм. Блогер, в свою очередь, заявлял, что в профессиональной помощи нуждается Терешкович, поскольку она не способна контролировать свое поведение.

Ранее Солнцев раскрыл негативное влияние шоу Малахова на его жизнь. По его словам, их браку с Терешкович повредило общественное внимание.