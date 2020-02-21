Гоген Солнцев раскрыл размер пенсии пожилой супруги

Регулярный участник российских телешоу Гоген Солнцев рассказал, какую пенсию получает его пожилая супруга Екатерина Терешкович. Размер ежемесячных выплат он раскрыл в Instagram.

«Вот решил открыть тайну: у Катюши пенсия чуть больше 15 тысяч рублей в месяц», — отметил он. В связи с этим, уверен Солнцев, намекать на то, что он альфонс, — «смешно и аморально».

Материалы по теме «Если ты проститутка — ты делаешь и молчишь» Мироточащий крест Началовой и женский труп в чемодане: что творилось летом на телевидении

По его словам, с вопросом о пенсии ему несколько дней звонили журналисты. Солнцев отвечал, что пенсия Терешкович меньше, чем у артиста Бориса Моисеева и телеведущего Леонида Якубовича. Моисеев получает в месяц 25 тысяч рублей, а Якубович — 23 тысячи рублей.

Ранее ведущий капитал-шоу «Поле чудес» также пожаловался на то, что не может понять, куда пропали отчисления от его зарплаты за последние почти 60 лет. Актер отметил, что к пенсионной системе страны у него много вопросов.

В невозможности прожить на пенсию признавался знаток из «Что? Где? Когда?» Александр Друзь. Руководительница «Аншлага» Регина Дубовицкая с пенсией в 16 тысяч рублей советовала россиянам не доживать до старости.

Солнцев — один из постоянных участников ток-шоу на Первом канале и «России 1». В эфирах его часто сопровождают супруга и многочисленные родственники. Зрители неоднократно иронизировали над его ролью в передачах. В сети он также известен как персонаж из мема про адвоката. За его основу был взят скриншот с криком Солнцева в эфире одного из выпусков передачи «Пусть говорят».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!