«Главный фрик России» раскрыл негативное влияние шоу Малахова на его жизнь

Регулярный участник российских телешоу Гоген Солнцев, которого ведущая Алена Жигалова во время разговора также назвала «главным фриком России», раскрыл негативное влияние, которое на его жизнь оказало участие в шоу Андрея Малахова. Запись их беседы опубликована на YouTube-канале Super.

По словам Солнцева, после того, как он и его пожилая супруга Екатерина Терешкович поженились, в прессе начали публиковать статьи о них с яркими и обидными заголовками вроде «Молодой парень женился на живом трупе». Затем с ними связались редакторы «России 1».

Съемочная группа приехала прямо на Кипр, где Солнцев и Терешкович были в свадебном путешествии. Оказалось, что зрителям интересно смотреть за их семейной жизнью. Однако популярность принесла «деструктивизм» в их брак. «Тогда это еще была прям семья, сейчас-то, конечно, это уже такие осколки ослепительной судьбы», — подчеркнул Солнцев.

Он уточнил, что их браку сильно мешало общественное внимание. «Если я мог держать удар, то Катя не выдержала. И начались такие большие проблемы», — объяснил он. В частности, из-за постоянного присутствия камер у его пожилой супруги началась «легкая мания преследования».

Ранее Солнцев раскрыл размер пенсии его пожилой супруги. По словам регулярного участника различных телешоу, ее ежемесячные выплаты составляют чуть более 15 тысяч рублей. В связи с этим, уверен Солнцев, намекать на то, что он альфонс, — «смешно и аморально».