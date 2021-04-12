Жена ведущего Первого канала объяснила разницу в возрасте с супругом

Российская модель, обладательница титула «Миссис Россия» Полина Диброва, жена ведущего Первого канала Дмитрия Диброва, объяснила, как относится к тому, что у них с супругом большая разница в возрасте. Об этом она поразмышляла в интервью Starhit.

По словам модели, в отношениях с Дибровым они неравные партнеры. «Это объяснимо. Между нами 30 лет разницы. Дима действительно относится ко мне как к дочери», — отметила она.

Диброва подчеркнула, что в таком браке есть и другая особенность — «тебе не нужно никому ничего доказывать». «Оба человека занимают свои роли, свои позиции. Он меня воспитывал и воспитывает до сих пор», — пояснила она.

Модель добавила, что считает такой союз полезным для себя. «Возможно, я многие ошибки не делала, потому что рядом со мной был человек, который мне показывал, как правильно, учил меня всему», — отметила Диброва.

Пара поженилась в 2009 году, в период с 2010-й по 2015-й у них родились трое сыновей. Титул «Миссис Россия» Диброва получила в 2017 году.

В августе 2019 года супруги попали в ДТП, когда катались на мотоцикле на Валдае, а в феврале 2020-го — Дибров потерял сознание в московском кинотеатре «Октябрь» и был экстренно госпитализирован. Врачи диагностировали у него микроинсульт.