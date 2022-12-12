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15:22, 12 декабря 2022Интернет и СМИ

Гоген Солнцев раскрыл причину госпитализации с травмой головы

Шоумен Гоген Солнцев получил травму головы после того, как его толкнули

Фото: Сергей Шахиджанян / ТАСС

Участник российских телешоу и шоумен Гоген Солнцев получил травму головы после того, как его толкнули. Причину госпитализации он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Все хорошо, я чувствую себя гораздо лучше. К сожалению, был инцидент. Меня толкнули, я упал, голова на гололед попала — нелепость», — рассказал Солнцев.

Ранее стало известно, что шоумен попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. По данным журналистов, актер упал в Костомаровском переулке, находясь в нетрезвом состоянии.

Солнцев — постоянный участник российских ток-шоу. В эфирах его часто сопровождала 66-летняя супруга Екатерина Терешкович, с которой он развелся осенью 2021 года, а также многочисленные друзья и родственники. В сети он известен как персонаж из мема про адвоката, за основу которого был взят кадр с кричащим во время одного из выпусков передачи «Пусть говорят» Солнцевым.

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Екатерина Смирная
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