Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:15, 19 декабря 2022Силовые структуры

Двух россиян задержали по подозрению в убийстве полицейского

В Ростовской области задержали двух подозреваемых в убийстве полицейского

Фото: СК РФ

В Ростовской области задержали 50- и 53-летних местных жителей, которых подозревают в убийстве полицейского и незаконном обороте оружия. Об этом в понедельник, 19 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По версии следствия, с 16 на 17 декабря трое мужчин из Тацинского района, среди которых был убитый 29-летний участковый, поссорились во время застолья. Под рукой у одного из задержанных оказался карабин «Сайга», из которого тот произвел выстрел. Потерпевший скончался на месте. Его тело подельники выбросили в лесополосе.

Ранее сообщалось, что в Самаре задержали мужчину за убийство отказавшейся знакомиться с ним полицейской. В ходе ссоры злоумышленник нанес жертве смертельное ножевое ранение, а затем сбежал с места преступления. Женщина скончалась в машине скорой помощи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на решение ЕС установить потолок цен на газ
В Италии заявили о готовности всех стран ЕС вложиться в восстановление Украины
Москвич пристал к женщине возле ресторана и откусил ухо защитившему ее мужчине
Двух россиян задержали по подозрению в убийстве полицейского
Орлова объяснила свой отказ переехать жить к мужу
Темнокожие футболисты сборной Франции подверглись травле после поражения на ЧМ
Названа стоимость первого портативного квантового ПК
В российском регионе борца с наркотиками обвинили в наркоторговле
Россиянкам посоветовали носить полупрозрачные платья ради женственного образа
Лавров назвал главный итог года для России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.