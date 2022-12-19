Двух россиян задержали по подозрению в убийстве полицейского

В Ростовской области задержали двух подозреваемых в убийстве полицейского

В Ростовской области задержали 50- и 53-летних местных жителей, которых подозревают в убийстве полицейского и незаконном обороте оружия. Об этом в понедельник, 19 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По версии следствия, с 16 на 17 декабря трое мужчин из Тацинского района, среди которых был убитый 29-летний участковый, поссорились во время застолья. Под рукой у одного из задержанных оказался карабин «Сайга», из которого тот произвел выстрел. Потерпевший скончался на месте. Его тело подельники выбросили в лесополосе.

Ранее сообщалось, что в Самаре задержали мужчину за убийство отказавшейся знакомиться с ним полицейской. В ходе ссоры злоумышленник нанес жертве смертельное ножевое ранение, а затем сбежал с места преступления. Женщина скончалась в машине скорой помощи.