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18:07, 19 декабря 2022Путешествия

Туристка пожаловалась на тошноту от еды соседа в самолете и вызвала споры в сети

Пассажирка самолета, которая не ест мясо и жареную еду, разозлилась из-за обеда попутчика

Фото: Shutterstock

Пассажир самолета пообедал гамбургером и картошкой фри во время перелета, однако столкнулся с агрессивной реакцией попутчицы и вызвал споры в сети. Туристка пожаловалась на тошноту от еды соседа и сильно разозлилась, поделился мужчина на форуме Reddit.

Автор публикации отметил, что совершал восьмичасовой перелет с одной стыковкой. На первом рейсе пассажирам дали небольшую упаковку крекеров, поэтому перед вторым рейсом он решил пронести еду на борт с собой, купив ее в зале ожидания во время пересадки. Он заведомо уточнил у турагента, возможно ли это, и получил утвердительный ответ. Сев в самолет, путешественник сразу достал свою еду и начал есть.

«Сидящая рядом со мной женщина сказала, что не ест мясо, жареную и острую пищу, поэтому от моего гамбургера ее тошнит. Поначалу я ее игнорировал и продолжал есть, но она стала жаловаться еще громче. Я ответил, что ей не повезло, а я могу есть еду, которую купил», — написал мужчина.

После этого, отметил автор, недовольная попутчица обратилась к экипажу самолета, но бортпроводник объяснил, что пассажиры имеют право есть на борту самолета еду, которую приобрели в аэропорту. «Я знаю, что я прав в вопросе правил авиакомпании, но это все-таки закрытое помещение, а я ем острую пищу. Она еще и смотрит на меня», — поделился пассажир.

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В комментариях большинство пользователей встали на сторону автора публикации, возмутившись поведением женщины. Юзеры порекомендовали в ответ смотреть ей в лицо и «жевать с открытым ртом». «Это же самолет, а не ее личная гостиная. Не могу поверить, насколько грубы некоторые люди в самолетах. Пусть летает частным рейсом», — написал пользователь с ником Straight-Singer-2912.

Другие комментаторы встали на сторону женщины, хотя и посчитали ее реакцию слишком агрессивной. Пользователи признались, что ненавидят запахи еды в самолетах, и предложили автору публикации есть быстрее.

Ранее пассажирку самолета обругал сосед и вызвал неоднозначную реакцию в сети. Девушка рассказала, что после взлета решила откинуть спинку кресла и расположиться поудобнее. Однако сидевший за ней мужчина не позволил ей сделать это, сославшись на свой двухметровый рост. Она отметила, что мужчина сидел в кресле, раздвинув колени в разные стороны, поэтому он доставлял неудобства не только сидевшим рядом с ним людям, но и всему ряду перед ним.

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Зарина Дзагоева
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