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14:23, 19 декабря 2022Моя страна

В центре Владимира открылся горнолыжный комплекс

Во Владимире открылся горнолыжный комплекс «Горный ЯРКОпарк» на Студеной горе

Фото: Наталья Ларина / «Владимирские ведомости»

Горнолыжный спортивный комплекс «Горный ЯРКОпарк» открыли во Владимире в историческом центре на Студеной горе в воскресенье, 18 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте городских органов самоуправления.

«Вместе с юными и взрослыми владимирцами, увлеченными зимними видами спорта, в открытии горнолыжного спуска на Студеной горе и катка около чаши стадиона "Торпедо" участвовали губернатор Александр Авдеев, глава города Владимира Дмитрий Наумов и сенатор Российской Федерации Андрей Шохин», — говорится в публикации.

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Для сохранения безопасности склоны разделены на две зоны — одна для катания на горных лыжах, вторая — для спусков на тюбинге. Длина трасс составляет 200 и 300 метров, площадь горнолыжного склона — 16,5 тысячи квадратных метров, одновременно там могут находиться до 100 человек. Дополнительно трасса оборудована освещением и двумя буксировочными канатными дорогами. На территории комплекса открыт прокат спортивного инвентаря, работают кафе и автомобильная парковка.

Ранее министерство культуры Владимира направило 30 миллионов рублей на капитальный ремонт Успенского собора. По словам руководителя Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергея Рыбакова, реставрация необходима почти всем 68 памятникам на территории собора, однако ни один из них не находится в аварийном состоянии.

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Валентина Процкова
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