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16:18, 19 декабря 2022Интернет и СМИ

Twitter передумал запрещать Instagram бесплатно рекламировать себя

Компания Twitter удалила пост о запрете другим соцсетям бесплатно продвигаться на площадке

Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

Компания Twitter удалила из своего блога пост о внедрении новой политики, согласно которой предлагалось запретить бесплатное продвижение на площадке других социальных сетей. Внимание на это обратили журналисты CNN.

По данным телеканала, сообщение Twitter о планах запретить некоторым соцсетям бесплатно рекламировать себя на платформе подверглось критике в сети. Менее чем через сутки компания передумала вводить новое правило и удалило пост о нем. В числе соцсетей были указаны Facebook и Instagram (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), а также Mastodon и Truth Social.

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В одном из официальных аккаунтов Twitter под названием @TwitterSafety сейчас проводится опрос пользователей о том, должна ли у платформы быть политика, «запрещающая создание или использование существующих учетных записей для рекламы других социальных сетей». На момент публикации заметки против внедрения этой политики проголосовали 87 процентов опрошенных.

О том, что Twitter решил запретить некоторым социальным сетям бесплатно продвигаться на своей площадке, сообщалось 18 декабря. При этом в компании не пояснили, как именно будет действовать запрет. Перед этим стало известно, что Twitter заблокировал аккаунт соцсети Mastodon.

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Евгения Наумова
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