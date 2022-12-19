Лукашенко оценил встречу с Путиным словами «Белоруссия не обойдется без России»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал итоги переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.
Лукашенко положительно оценил встречу с Путиным и заявил о значимости России для Белоруссии. Он подчеркнул, что Москва обойдется без Минска.
«Россия без нас обойдется. А мы без нее — нет. И мы договорились здесь, что да, мы будем действовать на равных», — подчеркнул он.
Белорусский лидер добавил, что Минск «не в состоянии» в одиночку, без России, защитить свою независимость и суверенитет. По его мнению, высказывания о «поглощении» Белоруссии Россией делают беглые политики по совету внешних сил.
«Нам сегодня пискливо из-за границы начинают говорить. Но главное — результат. Какие результаты? Мы с Владимиром Владимировичем обратились к ряду животрепещущих вопросов», — заключил Лукашенко.
Ранее Путин ответил на вопрос о планах «поглощения» Белоруссии. По его словам, у Москвы нет подобной заинтересованности. «Это просто нецелесообразно сегодня», — отметил российский лидер.
19 декабря Путин впервые за три года прибыл в Минск для переговоров с Лукашенко. В ходе встречи главы государств обсудили темы российско-белорусской интеграции.