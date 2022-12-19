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21:15, 19 декабря 2022Россия

Путин ответил на вопрос о планах «поглощения» Белоруссии

Путин заявил, что Россия не планирует «поглощать» Белоруссию
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет планов «поглощения» Белоруссии. Его слова приводит ТАСС.

«У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать. Это просто нецелесообразно сегодня», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что в этом нет целесообразности. По его словам, распространение таких слухов является попыткой недоброжелателей затормозить процесс интеграции, чтобы не получить конкурентов.

Ранее 19 декабря Путин впервые за три года прибыл в Минск для переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. На переговорах затронулись темы российско-белорусской интеграции. Ее настоящее и будущее будут обсуждать не только президенты, но и члены кабминов, министры и главы ведомств двух стран.

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Марина Совина
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