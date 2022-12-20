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00:23, 20 декабря 2022Мир

Госдеп отказался верить в отсутствие у России планов «поглощать» кого-либо

Госдеп сообщил, что не верит в отсутствие у России планов «поглощать» кого-либо
Начало событий в новости Путин ответил на вопрос о планах «поглощения» Белоруссии

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс рассказал, что США не верят в слова президента России Владимира Путина об отсутствии у страны планов «поглощать» кого-либо, сообщает ТАСС.

Он отметил, что подобные заявления стоит воспринимать с иронией и высказал мнение о том, что Россия намерена силой поглотить страну-соседа.

«Мы видели, что правительство Лукашенко фактически уступило свою независимость и суверенитет России. Мы видели накопление российских сил там, где должна быть суверенная белорусская территория. Я считаю, факты говорят громче, чем заявления», — заявил глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

Ранее Путин заявил, что у России нет планов «поглощения» Белоруссии. Он подчеркнул, что в этом нет целесообразности и назвал распространение таких слухов попыткой недоброжелателей затормозить процесс интеграции, чтобы не получить конкурентов.

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Марина Совина
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