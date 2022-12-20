Украина получила два миллиарда долларов от США через Целевой фонд Всемирного банка

Украина получила два миллиарда долларов от США в виде гранта через Целевой фонд Всемирного банка. Об этом сообщает правительство республики на своем сайте.

«В государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере двух миллиардов долларов США из Целевого фонда Всемирного банка. (...) Средства были предоставлены Соединенными Штатами Америки через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине"», — сказано в заявлении властей.

Уточняется, что данный транш грантовых средств является вторым, общий размер финансовой помощи составляет 4,5 миллиарда долларов. Полученный грант направят на выплаты пенсий и зарплат работникам службы гражданской защиты, а также на оплату услуг по программе медицинских гарантий.

Ранее Украина получила 200 миллионов евро от Германии. Министерство финансов страны отметило, что средства были предоставлены в рамках программы поддержания устойчивости внутренне перемещенных лиц. Кроме того, 6 декабря государства Европейского союза не смогли согласовать новый пакет макрофинансовой кредитной помощи для Украины на 2023 год.