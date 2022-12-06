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18:44, 6 декабря 2022Мир

Евросоюз не смог согласовать новый пакет помощи Украине

Венгрия заблокировала новый пакет финпомощи Украине

Фото: Lukas Barth / Reuters

Страны Евросоюза (ЕС) не смогли согласовать новый пакет макрофинансовой кредитной помощи для Украины на 2023 год, заявил министр финансов Чехии Збынек Станюра во время открытой части заседания членов организации.

«К сожалению, мы не смогли принять пакет целиком», — заявил он.

Издание Politico уточняет, что Венгрия заблокировала возможность достижения договоренности стран по данному вопросу. Станюра, в свою очередь, заявил, что цель ЕС перечислять Украине с начала январе средства остается прежней. Страны продолжат искать способ решения возникшей проблемы.

В ноябре Еврокомиссия предложила отправить Украине очередную макрофинансовую помощь в размере 18 миллиардов евро в 2023 году. Отмечалось, что помощь Киеву предоставят «в виде кредитов на очень льготных условиях, которые будут выплачиваться регулярными платежами с начала 2023 года».

Для выделения средств требовалось согласование между странами Евросоюза и Европарламентом, последний одобрил помощь Киеву в конце ноября.

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Варвара Кошечкина
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