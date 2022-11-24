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14:43, 24 ноября 2022Мир

Европарламент одобрил помощь Украине от ЕС на сумму до 18 миллиардов евро

Европарламент одобрил помощь Украине от ЕС на сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa / Globallookpress.com

Европарламент одобрил пакет помощи Украине от Европейского союза (ЕС) на сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщила глава ЕП Роберта Метсола.

«В рекордно короткие сроки Европарламент только что одобрил 18 миллиардов евро для Украины, чтобы пережить войну и начать восстановление», — написала политик, отметив, что поддержка Украины в ЕС только крепнет.

Ранее стало известно, что Евросоюз (ЕС) намерен предоставить Украине значительную часть финансовой помощи на 2023 год объемом до 18 миллиардов евро в виде кредитов и грантов. Речь идет о наполнении бюджета Украины на следующий год по 1,5 миллиарда евро в месяц. Эту помощь Киеву пообещала выделить глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на конференции в Берлине 25 октября.

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Анжелика Бережная
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