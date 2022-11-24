Европарламент одобрил помощь Украине от ЕС на сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год

Европарламент одобрил пакет помощи Украине от Европейского союза (ЕС) на сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщила глава ЕП Роберта Метсола.

«В рекордно короткие сроки Европарламент только что одобрил 18 миллиардов евро для Украины, чтобы пережить войну и начать восстановление», — написала политик, отметив, что поддержка Украины в ЕС только крепнет.

Ранее стало известно, что Евросоюз (ЕС) намерен предоставить Украине значительную часть финансовой помощи на 2023 год объемом до 18 миллиардов евро в виде кредитов и грантов. Речь идет о наполнении бюджета Украины на следующий год по 1,5 миллиарда евро в месяц. Эту помощь Киеву пообещала выделить глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на конференции в Берлине 25 октября.