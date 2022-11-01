ЕС выделит Украине помощь на 2023 год кредитами

Politico: ЕС выделит Украине помощь €18 млрд помощи в 2023 году в виде кредитов и грантов

Евросоюз (ЕС) намерен предоставить Украине значительную часть финансовой помощи на 2023 год, объемом до 18 миллиардов евро, в виде кредитов и грантов. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Речь идет о наполнении бюджета Украины на следующий год по 1,5 миллиарда евро в месяц. Эту помощь Киеву пообещала выделить глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на конференции в Берлине 25 октября. Издание со ссылкой на проект соответствующего документа сообщает, что страны ЕС обсудят в четверг, 3 ноября, как собрать эти деньги.

Источники издания рассказали, что ЕК намерена предложить странам ЕС три варианта по сбору средств, которые предполагают льготные заимствования под разные комбинации финансовых гарантий со стороны ЕС на случай дефолта и невозможности Киева вернуть долги. Если страны ЕС согласятся на гарантии по кредитам, Киев может получить «десятилетний льготный период» для погашения этого кредита.

25 октября Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз готов выделять Украине 1,5 миллиарда евро в месяц для покрытия бюджетных расходов, включая выплаты зарплат и пенсий. Она выразила надежду на помощь союзников ЕС. Глава ЕК рассчитывает, что с остальной необходимой суммой помогут США, другие западные страны и международные финансовые институты.