На Украине заявили о получении 200 миллионов евро от Германии

Минфин Украины заявил, что страна получила грант в 200 миллионов евро от Германии

Украина получила 200 миллионов евро от Германии в качестве гранта, направленного на поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает Министерство финансов республики, передает ТАСС.

«В государственный бюджет поступил грант в объеме 200 миллионов евро от Кредитного учреждения для восстановления (KfW). Средства предоставило правительство Германии в рамках программы поддержания устойчивости внутренне перемещенных лиц на Украине», — сказано в заявлении. Ведомство уточнило, что средства направят на покрытие расходов фонда государственного бюджета по выплате пособия на проживание ВПЛ.

Об ожидании 200 миллионов евро от Германии стало известно 7 декабря. Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что республике необходимы сотни миллиардов евро на восстановление. При этом, по его словам, рано приводить конкретные цифры, так как «конфликт продолжается». Политик отметил, что часть средств необходимо взять из российских замороженных активов.