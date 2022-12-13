Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:38, 13 декабря 2022Бывший СССР

На Украине заявили о получении 200 миллионов евро от Германии

Минфин Украины заявил, что страна получила грант в 200 миллионов евро от Германии

Фото: Christian Mang / Reuters

Украина получила 200 миллионов евро от Германии в качестве гранта, направленного на поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает Министерство финансов республики, передает ТАСС.

«В государственный бюджет поступил грант в объеме 200 миллионов евро от Кредитного учреждения для восстановления (KfW). Средства предоставило правительство Германии в рамках программы поддержания устойчивости внутренне перемещенных лиц на Украине», — сказано в заявлении. Ведомство уточнило, что средства направят на покрытие расходов фонда государственного бюджета по выплате пособия на проживание ВПЛ.

Об ожидании 200 миллионов евро от Германии стало известно 7 декабря. Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что республике необходимы сотни миллиардов евро на восстановление. При этом, по его словам, рано приводить конкретные цифры, так как «конфликт продолжается». Политик отметил, что часть средств необходимо взять из российских замороженных активов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Курс евро вырос
Россиянин попытался провести себе массаж простаты огурцом и угодил в больницу
Раскрыта стоимость годовщины свадьбы Джигана и Самойловой
В Warner Bros. объяснили причину отмены выхода «Бэтгерл»
Нурмагомедов назвал условия для завершения карьеры Махачева
В Москве завершили следствие по делу о смерти бабушки и внучки из-за арбуза
Под Москвой семья из трех человек насмерть отравилась газом
СБУ предъявила обвинение участнице минских переговоров
В Казахстане захотели ввести ответственность за дискредитацию армии
В Италии назвали условие для прекращения военных поставок Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.