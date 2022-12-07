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11:56, 7 декабря 2022Бывший СССР

На Украине заявили об ожидании 200 миллионов евро

Глава Минфина Украины Марченко заявил об ожидании 200 миллионов евро от Германии

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина ожидает 200 миллионов евро от Германии в качестве гранта. Об этом заявил министр финансов республики Сергей Марченко, передает ТАСС.

«Во время встречи (с послом ФРГ на Украине Анкой Фельдгузен — прим. «Ленты.ру») был подписан ряд соглашений, по которым правительство Украины получит грант в объеме 200 миллионов евро», — сообщил глава ведомства.

По словам Марченко, средства направят на покрытие расходов по выплате пособия на проживание внутренне перемещенных лиц. Уточняется, что финансы поступят в украинский государственный бюджет в ближайшее время.

6 декабря страны Европейского союза не смогли согласовать новый пакет макрофинансовой кредитной помощи для Украины на 2023 год. Министр финансов Чехии Збынек Станюра отметил, что цель ЕС перечислять Киеву с начала января средства остается прежней. Согласно информации издания Politico, Венгрия заблокировала возможность достижения договоренности государств по данному вопросу.

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Кристина Есикова
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