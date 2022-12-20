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09:28, 20 декабря 2022Мир

В МИД России назвали число несправедливо осужденных в США россиян

Замглавы МИД РФ Вершинин заявил, что более 60 россиян были несправедливо осуждены в США

Фото: Reuters

Более 60 россиян отбывают наказание в тюрьмах США по несправедливым обвинениям, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин. Его цитирует РИА Новости.

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«Общее число российских граждан, по сути взятых в заложники, превышает 60 человек», — сказал он. По его словам, американские власти по всему миру постоянно «практикуют охоту» за россиянами, чтобы добиться их экстрадиции в США, где им дают десятки лет тюремного заключения.

Дипломат предостерег, что любой выезжающий за границу россиянин должен взвешивать риски, «если есть хотя бы малейшие основания для подозрений в наличии к себе специфического интереса со стороны спецслужб и правоохранителей США». Однако, по его словам, МИД России будет «реагировать жестко и решительно» на враждебные действия Штатов, оказывая «максимальную помощь» соотечественникам.

«Рассчитывать на справедливое отношение не приходится. К выходцам из России в США действует презумпция виновности по принципу "русский - значит, преступник», — заключил Вершинин.

Ранее находящийся в предварительном заключении в Калифорнии россиянин Александр Винник попросил суд США освободить его под залог из-за затягивания процесса по делу.

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Глеб Бажуткин
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