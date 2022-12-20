Стала известна доля смертности среди детей из-за родителей-алкоголиков

Минздрав: 30 процентов скончавшихся в 2021 году детей умерли из-за родителей-алкоголиков

Среди умерших в 2021 году детей почти 30 процентов скончались из-за родителей-алкоголиков. Об этом заявила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Елена Шешко, ее слова приводит ТАСС.

«Родители не оказывали должного внимания своим детям по причине потребления алкоголя», — объяснила она.

Кроме того, по ее словам, среди сельского населения за прошедший год выросла смертность по причинам, связанным с употреблением алкоголя, и на шесть процентов выросла доля психических расстройств.

Ранее руководитель наркологической и психиатрической клиники Руслан Исаев рассказал «Ленте.ру» о географии распространения наркомании, алкоголизма и других вредных привычек. По его словам, традиционно они особенно распространены в регионах с неблагоприятными климатическими условиями, психологически давящими на людей, и в регионах, где большая часть населения занята на тяжелых работах.