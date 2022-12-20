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11:41, 20 декабря 2022Культура

В Индии мужчина умер во время просмотра фильма «Аватар: Путь воды»

В Индии мужчина умер из-за сердечного приступа во время просмотра «Аватара: Путь воды»

Кадр: Фильм «Аватар: Путь воды»

В Индии мужчина умер во время просмотра фильма «Аватар: Путь воды» в кинотеатре. Об этом сообщает NME.

По информации издания, зрителю стало плохо в кинозале и он потерял сознание. Его младший брат вызвал скорую помощь, и пострадавшего доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть в результате сердечного приступа.

По словам медицинских работников, проблемы с сердцем могли начаться из-за волнения. «Из-за стресса, повышения артериального давления, подобного тому, что произошло в этом случае, мог произойти разрыв сердечных артерий, что вызвало внезапную остановку сердца», — рассказал врач.

Сообщается, что незадолго до смерти мужчина переболел коронавирусом.

Ранее стало известно, что фильм «Аватар: Путь воды» заработал 435 миллионов долларов в прокате за первый уик-энд.

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Анастасия Астахова
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