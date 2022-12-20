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20:55, 20 декабря 2022Наука и техника

На рынок вернутся смартфоны со съемными аккумуляторами

Wccftech: на рынок Европы могут вернуться смартфоны со съемными батареями

Фото: Thinh Tien Nguyen / Reuters

В течение ближайших нескольких лет на европейском рынке могут появиться смартфоны, имеющие съемные аккумуляторы. Об этом сообщает издание Wccftech.

Журналисты медиа изучили новый законопроект, который разрабатывают чиновники Евросоюза. Создатели документа хотят потребовать от производителей гаджетов оснащать свои девайсы батареями, которые можно будет легко обслужить и заменить. По словам специалистов, таким образом на европейский рынок могут вернуться телефоны со сменным аккумулятором.

В тексте законопроекта учитываются многие аспекты относительно использования аккумулятора — жизненный цикл батареи, извлечение материалов, утилизация. Предполагается, что на аккумулятор может быть нанесен QR-код, отсканировав который, пользователь сможет узнать информацию о компоненте и места, где можно отремонтировать батарею или купить новую.

«Идея заменить аккумулятор моего телефона звучит прекрасно, но, зная такие компании, как Apple и Samsung, это будет непросто», — отметили журналисты. В настоящее время почти все современные смартфоны на рынке имеют несъемные аккумуляторы. В свою очередь, телефоны со сменной батареей были распространены в начале XXI века.

В начале октября европейские чиновники указали крайний срок перехода всех гаджетов на универсальный разъем USB-C. Производители смартфонов должны оснастить свои новые гаджеты портом USB-C не позднее ноября 2024 года.

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Андрей Ставицкий
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