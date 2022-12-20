Названы причины нежелания Белоруссии участвовать в спецоперации на Украине

FP: участие Белоруссии в СВО на Украине может стать катастрофой для президента Лукашенко

Участие Белоруссии в российской спецоперации на Украине может стать катастрофой для президента республики Александра Лукашенко. Об этом в беседе с изданием Foreign Policy (FP) заявил бывший подполковник белорусских сил специальных операций, представившийся Артемом.

По словам бывшего военнослужащего, который в настоящее время находится в одной из европейских стран, перебрасывание белорусских войск на Украину может стать авантюрой для Лукашенко. Причиной нежелания Минска участвовать в боевых действиях он назвал страх президента потерять поддержку.

«Лукашенко делает все возможное, чтобы не посылать военных на Украину. Он понимает, что единственные люди, которые могут удержать его у власти — это военные и спецслужбы. Если они отправятся на Украину, то умрут или получат ранения, что может стать для него катастрофой», — объяснил Артем.

Он отметил, что белорусские военные поддерживают Россию. При этом мотивации участвовать в военных действиях на ее стороне у них нет. «Они знают, что это не их война», — подчеркнул бывший подполковник.

Ранее главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов допустил, что белорусские военные могут принять участие в военных действиях против Украины. По его словам, жителей приграничных районов белорусские власти призывают вступать в территориальную оборону.