Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:29, 20 декабря 2022Бывший СССР

Названы причины нежелания Белоруссии участвовать в спецоперации на Украине

FP: участие Белоруссии в СВО на Украине может стать катастрофой для президента Лукашенко

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Участие Белоруссии в российской спецоперации на Украине может стать катастрофой для президента республики Александра Лукашенко. Об этом в беседе с изданием Foreign Policy (FP) заявил бывший подполковник белорусских сил специальных операций, представившийся Артемом.

По словам бывшего военнослужащего, который в настоящее время находится в одной из европейских стран, перебрасывание белорусских войск на Украину может стать авантюрой для Лукашенко. Причиной нежелания Минска участвовать в боевых действиях он назвал страх президента потерять поддержку.

«Лукашенко делает все возможное, чтобы не посылать военных на Украину. Он понимает, что единственные люди, которые могут удержать его у власти — это военные и спецслужбы. Если они отправятся на Украину, то умрут или получат ранения, что может стать для него катастрофой», — объяснил Артем.

Он отметил, что белорусские военные поддерживают Россию. При этом мотивации участвовать в военных действиях на ее стороне у них нет. «Они знают, что это не их война», — подчеркнул бывший подполковник.

Ранее главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов допустил, что белорусские военные могут принять участие в военных действиях против Украины. По его словам, жителей приграничных районов белорусские власти призывают вступать в территориальную оборону.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Мощный пожар на российском газопроводе сняли на видео
Минобороны заявило о поражении склада боеприпасов ВСУ
Российские ВКС сбили два украинских МиГ-29 в ДНР
Минобороны заявило об уничтожении до 30 бойцов ВСУ в Харьковской области
В Киевской области 80 процентов потребителей остались без электричества
Минобороны рассказало о поражении ВСУ на краснолиманском направлении
Болельщице Аргентины пригрозили тюрьмой за раздевание на ЧМ-2022 в Катаре
Российские войска продолжили наступление на донецком направлении
Физики предложили искать инопланетян с помощью гравитационных волн
Алеся Кафельникова показала фигуру в купальнике
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.