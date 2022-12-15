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14:39, 15 декабря 2022Бывший СССР

Генштаб ВСУ допустил участие Белоруссии в боевых действиях против Украины

Генерал ВСУ Громов не исключил участия Белоруссии в боевых действиях против Украины

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Белоруссия проводит мероприятия, которые могут указывать на подготовку республики к боевым действиям против Украины, заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Громов. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По его словам, в приграничных районах Минск агитирует добровольцев для вступления в тероборону. В случае военного положения теробороновцам выдадут оружие и боеприпасы, их задачей будет охрана общин.

«Не исключено, что такие действия Лукашенко являются одним из шагов в подготовке к участию в войне против Украины», — сказал Громов.

Ранее замминистра внутренних дел, командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков оценил ситуацию у границ республики. По его словам, она вызывает обеспокоенность из-за боевых действий на Украине, а также в силу участия некоторых белорусских граждан в конфликте на стороне Киева.

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Василий Мека
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