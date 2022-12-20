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18:05, 20 декабря 2022Мир

Великобритания оценила вероятность участия Белоруссии в конфликте на Украине

Глава Минобороны Британии счел маловероятным участие Белоруссии в конфликте на Украине

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Вероятность того, что Белоруссия вступит в конфликт на Украине на данный момент мала. Так возможность участия Минска в российской спецоперации оценил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, его слова приводит ТАСС.

«В настоящий момент я считаю маловероятным, что Белоруссия присоединится [к конфликту] в краткосрочной перспективе», — высказался британский министр. При это он напомнил, что белорусские власти позволили «использовать свою территорию для запуска систем вооружения». Уоллес предрек, что текущая степень вовлеченности Минска в конфликт вряд ли изменится.

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Виктория Кондратьева
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