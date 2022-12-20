В Совфеде ответили на заявление о победе НАТО над Россией за три дня

Сенатор Цеков назвал артистом конгрессмена США, заявившего, что НАТО победит РФ за три дня

Слова члена палаты представителей США от Республиканской партии Адама Кинзингера о том, что НАТО сможет победить Россию за три дня, — это заявление артиста, который хочет удержаться в информационном поле. Так на них ответил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, пишут «Известия».

По словам парламентария, многие политики «могут говорить все, что им угодно, и им за это ничего не будет». Поэтому когда они делают прогнозы, то не задумываются, сбудутся те или нет, добавил Цеков.

Ранее названный член палаты представителей США выразил мнение, что НАТО сможет победить Россию за три дня. Отмечается, что конгрессмен активно поддерживает Украину с самого начала проведения Россией специальной военной операции.

19 декабря журналисты французского издания Boulevard Voltaire опубликовали материал, раскрывающий вмешательство сил НАТО в конфликт на Украине.