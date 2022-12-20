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09:13, 20 декабря 2022Мир

В США предсказали победу НАТО над Россией за три дня

Newsweek: конгрессмен США Кинзингер предсказал победу НАТО над Россией за три дня
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

НАТО сможет победить Россию за три дня, заявил член палаты представителей США от Республиканской партии Адам Кинзингер. Его слова передает американский новостной журнал Newsweek.

«Надеюсь, это шутка. Война НАТО против России будет похожа на настоящую трехдневную операцию», — написал американский парламентарий в своем аккаунте Twitter в ответ на вопрос пользователя соцсети, почему НАТО до сих не победила Россию в открытом противостоянии. Сообщается, что конгрессмен активно поддерживает Украину с самого начала проведения Россией специальной военной операции.

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Newsweek отмечает, что после ракетного инцидента в Польше опасения по поводу начала полномасштабной войны НАТО с Россией обострились. Генсек альянса Йенс Столтенберг в свою очередь не исключил вероятность прямого столкновения Запада с Россией, заявив, что «нет никаких сомнений» в реалистичности такого сценария.

«Я боюсь, что конфликт на Украине выйдет из-под контроля и перерастет в крупную войну между НАТО и Россией», — цитирует журнал Столтенберга.

Ранее журналисты французского издания Boulevard Voltaire опубликовали материал, раскрывающий вмешательство сил НАТО в конфликт на Украине.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя усомнился в том, что только украинцы противостоят армии России на территории Украины. Он обратил внимание на многомиллиардную помощь Киеву со стороны США, Евросоюза и Великобритании.

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Глеб Бажуткин
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