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00:00, 15 декабря 2022Мир

Небензя обвинил Запад в подталкивании Европы к конфронтации

Постпред Небензя: Запад расширением НАТО поставил Европу на грань конфронтации
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил страны Запада в подталкивании Европы к конфронтации, которая несет угрозу всему миру. Его слова приводит ТАСС.

«Возведя в абсолют право НАТО на расширение в ущерб принципу неделимости безопасности, западные страны приблизили Европейский континент к грани конфронтации, от которой может полыхнуть весь мир», — указал дипломат. Он добавил, что Запад не проявлял заинтересованность в диалоге в преддверии кризиса на Украине.

Постпред заявил, что на сегодняшний день стоит вопрос о будущем миропорядка. Он подчеркнул, что есть только два возможных варианта. «Либо это порядок с одним гегемоном, который устанавливает выгодные только ему правила, либо это будет демократичный, многополярный, справедливый, ооноцентричный мир без шантажа, доминирования, запугивания неугодных и неоколониализма», — сказал Небензя.

Касаясь темы конфликта на Украине, он отметил, что страны Запада не пренебрегают любыми способами ослабления России. По словам дипломата, они сделали ставку на истощение и стратегическое поражение страны.

Ранее Небензя усомнился в том, что только украинцы противостоят армии России на территории Украины. Он обратил внимание на многомиллиардную помощь Киеву со стороны США, Евросоюза и Великобритании.

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Варвара Кузьмина
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