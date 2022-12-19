В НАТО раскрыли участие своих сил в конфликте на Украине

Boulevard Voltaire: руководство НАТО раскрыло участие своих сил в конфликте на Украине

Журналисты французского издания Boulevard Voltaire опубликовали материал, раскрывающий вмешательсво сил НАТО в конфликт на Украине.

В газете говорится, что нескончаемая военная помощь Киеву от Запада все больше вызывает беспокойство и приближает конфликт к опасной черте.

Boulevard Voltaire напомнил о недавнем заявлении бывшего командующего Королевской морской пехотой Роберта Маговена об операциях, которые проводятся британскими морпехами на территории Украины.

Тысячи иностранцев открыто участвуют в конфликте на стороне Киева, помогая Вооруженным силам Украины (ВСУ) планировать контрнаступления и ликвидировать российских военных, отмечает издание.

Таким образом, риторика НАТО показала России, что операция идет не против Украины, а против всего Запада и Североатлантического альянса, заключили авторы материала.