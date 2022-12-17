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14:39, 17 декабря 2022Россия

В Госдуме высказались о последствиях войны с Россией для НАТО

Депутат ГД Белик: в случае войны с НАТО целями РФ станут центры принятия решений Запада

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В случае если НАТО вступит в открытое противостояние с Москвой, то очевидной целью Вооруженных сил России станут соответствующие объекты в странах блока и центры принятия решений. О таких последствиях в беседе с Ura.ru высказался член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Это совсем не то, что наблюдать со стороны за противостоянием Москвы и Киева или демонстративно проводить учения у границ России», — заметил депутат.

Он также предположил, что война с Западом может спровоцировать эффект домино по всему миру и затронуть государства, не входящие в Североатлантический альянс, тем самым разрушив архитектуру мировой безопасности.

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Белик считает, что Вашингтон способен бросить своих союзников, если вступит в конфликт с Москвой. «Не все страны НАТО готовы обороняться в случае конфликта, не у всех есть достаточные средства и силы, не все видят в России врага, образ которого так упорно навязывает Вашингтон», — добавил он.

10 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил, что конфликт на Украине может привести к войне между Россией и НАТО. Он выразил опасения, что ситуация на Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией. «Но я уверен, что мы этого избежим», — заверил он.

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Варвара Кошечкина
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