Ультраправые в Израиле ограничат право на репатриацию евреев по всему миру

WP: ультраправые намерены ограничить права трех миллионов евреев на миграцию в Израиль

Представители ультраправой партии «Ха-Цийонут ха-Датит» («Религиозный сионизм» — примечание Ленты.ру) намерены ограничить Закон о возвращении, который дает право на получение гражданства по праву репатриации для евреев по всему миру. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Израильский закон о возвращении гарантирует гражданство любому еврею из любой страны, который может доказать связь хотя бы с одним еврейским дедушкой или бабушкой. Согласно новой инициативе, право на репатриацию и миграцию смогут получать лишь люди, рожденные женщиной еврейского происхождения. По оценке еврейских общественных организаций, изменения в законе лишат права на миграцию до трех миллионов евреев по всему миру.

«[Действующая политика] абсурдно используется для привлечения ненастоящих евреев в Государство Израиль и для систематического снижения процента евреев в стране», — прокомментировал инициативу лидер еще одной сионисткой ультранационалистической партии Ави Маоз.

Ранее стало известно, что пост министра национальной безопасности Израиля займет ультраправый депутат парламента, сионист и противник примирения с Палестиной Итамар Бен-Гвир, это решение стало компромиссом между партиями «Ликуд» и «Ха-Цийонут ха-Датит», в которой Бен-Гвир является председателем.