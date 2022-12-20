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12:23, 20 декабря 2022Бывший СССР

Украина получит еще более десяти тысяч антенн для Starlink

Bloomberg: Украина получит еще более десяти тысяч антенн для спутникового интернета Маска
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Киев достиг соглашения с компанией Илона Маска SpaceX о предоставлении ему нескольких тысяч антенн для спутникового интернета Starlink, сообщает Bloomberg со ссылкой на слова министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Более десяти тысяч устройств прибудут на Украину в ближайшие месяцы.

По словам украинского чиновника, он лично разговаривал с основателем SpaceX. «Маск заверил нас, что продолжит поддерживать Украину. Когда случился блэкаут, я связался с ним и он мгновенно отреагировал, предприняв некоторые шаги. Он понимает ситуацию», — рассказал Федоров.

В начале октября Маск заявил, что не верит в победу Украины. Бизнесмен напомнил о проходящей в то время в России частичной мобилизации и заявил, что, по его мнению, Москва может провести и полную, если Украина начнет угрожать Крыму. Отметил предприниматель и превосходство России в ресурсах.

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Василий Мека
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