Украина получит еще более десяти тысяч антенн для Starlink

Bloomberg: Украина получит еще более десяти тысяч антенн для спутникового интернета Маска

Киев достиг соглашения с компанией Илона Маска SpaceX о предоставлении ему нескольких тысяч антенн для спутникового интернета Starlink, сообщает Bloomberg со ссылкой на слова министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Более десяти тысяч устройств прибудут на Украину в ближайшие месяцы.

По словам украинского чиновника, он лично разговаривал с основателем SpaceX. «Маск заверил нас, что продолжит поддерживать Украину. Когда случился блэкаут, я связался с ним и он мгновенно отреагировал, предприняв некоторые шаги. Он понимает ситуацию», — рассказал Федоров.

В начале октября Маск заявил, что не верит в победу Украины. Бизнесмен напомнил о проходящей в то время в России частичной мобилизации и заявил, что, по его мнению, Москва может провести и полную, если Украина начнет угрожать Крыму. Отметил предприниматель и превосходство России в ресурсах.