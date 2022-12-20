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17:19, 20 декабря 2022Экономика

Стало известно о транспортировке газа после взрыва газопровода в Чувашии

«Газпром Трансгаз Нижний Новгород»: транспортировка газа идет в полном объеме

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

После аварии на газопроводе в Чувашии транспортировка газа идет в полном объеме по параллельным газопроводам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Газпром Трансгаз Нижний Новгород».

«Поврежденный участок газопровода оперативно локализован», — рассказали РБК в компании. На место ЧП уже прибыла аварийная бригада, в настоящее время ведется подготовка к восстановительным работам.

На кадрах, опубликованных очевидцами с места случившегося, виден огромный огненный шар и дым, рядом с местом пожара находятся жилые дома.

Газопровод Уренгой — Помары — Ужгород поставляет газ в Европу через Украину: Ужгород — город на западе Украины на границе со Словакией. Сейчас это единственный газопровод, который продолжает транзит газа через Украину. Как рассказывал глава региона Олег Николаев, авария произошла во время строительно-монтажных работ. В результате взрыва погибли три человека.

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Платон Щукин
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