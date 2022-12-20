Начато расследование после взрыва на газопроводе в Чувашии

СКР возбудил дело по факту взрыва на газопроводе в Чувашии, после которого погибли трое

Стало известно о транспортировке газа после взрыва газопровода в Чувашии

Начало событий в новости Стало известно о транспортировке газа после взрыва газопровода в Чувашии

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Вурнарском районе республики Чувашия, в результате которого погибли три человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Расследование ведется по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

По версии следствия, около 13 часов 44 минут 20 декабря во время ремонта на участке магистрального газопровода недалеко от деревни Ямбахтино произошла утечка и возгорание газа. В результате ЧП погибли три человека, еще один пострадал. Он госпитализирован.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа СКР, выясняя обстоятельства произошедшего.

Газопровод Уренгой — Помары — Ужгород поставляет газ в Европу через Украину: Ужгород — город на западе Украины на границе со Словакией. Сейчас это единственный газопровод, который продолжает транзит газа через Украину.