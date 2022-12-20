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15:23, 20 декабря 2022Россия

Стало известно о погибших при взрыве газопровода в Чувашии

Mash: при взрыве на газопроводе в Чувашии погибли три человека, ремонтировавшие трубу
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

При взрыве на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии погибли три человека. Об этом пишет Mash в Telegram-канале.

Погибшие были газовиками, которые ремонтировали трубу. Также известно об одном пострадавшем.

Пожар на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород произошел во вторник, 20 декабря. На кадрах, опубликованных очевидцами с места случившегося, виден огромный огненный шар и дым, рядом с местом пожара находятся жилые дома.

Впоследствии глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что взрыв на газопроводе произошел во время производства строительно-монтажных работ. Он отчитался, что после взрыва газа аварийные службы работают на месте случившегося и выясняют обстоятельства ЧП.

Взорвавшийся газопровод поставлял газ в Европу из Западной Сибири через Украину. Он был построен в начале 80-х годов прошлого столетия. Нитка пересекает российско-украинскую границу в районе газоизмерительной станции «Суджа», которая находится в Курской области. На фоне новостей о ЧП в Чувашии цена газа в Европе подскочила до 1200 долларов за тысячу кубометров.

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Анастасия Шейкина
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